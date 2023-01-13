مدرب الكويت: النقص العددي أمام البحرين أخرجنا من خليجي 25

شفق نيوز/ عقد مدرب منتخب الكويت روي بينتو مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباراة البحرين والكويت ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات للمجموعة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين خليجي زين 25، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1/1.

وقال روي بينتو: كانت المباراة معقدة في شوطها الأول حققنا التعادل قبل نهايته، تحسنا في الشوط الثاني، وكان لدينا رغبة في الفوز، والنقص العددي أثر علينا، استحوذنا جيدا في الوسط ولم نستطع التسجيل، لعبنا جيدا أمام قطر والإمارات والنقص العددي اليوم أخرجنا من البطولة.

وحول المرحلة المقبلة اضاف مدرب المنتخب الكويتي: كما تعلمون منتخبنا شاب، هدفنا بناء منتخب للمستقبل، نعم نحزن لعدم التأهل ولكن البطولة كانت مهمة للاحتكاك بفرق قوية أفضل منا، نعمل على بناء فريق لخدمة الكرة الكويتية، ونحتاج الدعم.

واعرب المدرب روي بينتو عن شكره للجمهور "الذي دعمنا ونؤمن بأننا مستقبلا سنقدم عملا جيدا، هدفنا الآن الإعداد المناسب للاحتكاكات القادمة، لتحقيق نتائج جيدة، غيرنا طريقة اللعب والجميع أبدى احترامه للكويت".