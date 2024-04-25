مدرب الكهرباء يودّع اللاعبين ويعلن استقالته بعد واقعة "الثلاثية" أمام زاخو

شفق نيوز/ قدم مدرب الكهرباء لؤي صلاح، يوم الخميس، استقالته من تدريب فريق الكهرباء بعد خسارته امام ضيفه فريق زاخو 1-3 .

وقال الامين المالي لنادي الكهرباء، حسين زهراوي لوكالة نيوز ، إن "المدرب لؤي صلاح ودع اللاعبين بعد انتهاء مباراة الكهرباء وزاخو والتي انتهت بخسارة الكهرباء بثلاثية".

واضاف ان "مدرب الكهرباء لؤي صلاح أبلغ اللاعبين بأنه لن يستمر في تدريب الفريق بعد تعرض الفريق لنتائج غير مرضية في دوري نجوم العراق وقام بتوديعهم".

وأشار زهراوي الى ان "الادارة وفرت للفريق كل ما يحتاجه لإنجاح مهمته في الدوري العراقي لكرة القدم والمنافسات الخارجية" .

وكانت نتائج فريق الكهرباء تحت قيادة لؤي صلاح بحسب الاحصائية خلال قيادته للموسم الحالي 10 انتصارات 13 تعادل 14 خسارة.

ويحتل فريق الكهرباء بعد خسارته في مستهل مشوار الجولة 24 لدوري نجوم العراق المركز 12 برصيد 27 نقطة.