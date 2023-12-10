مدرب الكهرباء: قسمنا الفريق لقسمين لتفادي الإرهاق استعداداً لمواجهة الفريق السوري

شفق نيوز/ كشف مدرب نادي الكهرباء، لؤي صلاح، يوم الأحد، أنه قام بشطر الفريق إلى قسمين أحدهما استكمل مباريات دوري نجوم العراق، والآخر غادر إلى البصرة استعداداً لملاقاة نادي اتحاد أهلي حلب السوري في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "إعدادنا جيدا للمباراة، ولقد اضطرينا لتقسيم الفريق إلى قسمين، فريقا لعب مباراة نوروز في دوري نجوم العراق، والقسم الآخر غادر إلى البصرة تفادياً للإرهاق".

وأضاف "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يبلغنا بالتأهل الرسمي لغاية اللحظة، وسنلعب من أجل الفوز لضمان التأهل".

وأشار إلى أن "طبيعة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي غير قابلة للتعويض على عكس بطولة الدوري"، مبيناً "راهنّا على الأداء التصاعدي للفريق في البطولة ونجحنا في ذلك رغم قوة المجموعة".

ولفت صلاح إلى أن "إدارة النادي وفرت لنا كل مستلزمات النجاح رغم محدودية الميزانية المالية مقارنةً بالأندية الأخرى".

وستجري مباراة الكهرباء واتحاد أهلي حلب السوري غداً الاثنين على ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة مساءً.

وتقرر أن يرتدي الكهرباء الطقم البرتقالي، بينما يكون طقم حراس المرمى باللون الأصفر، وسيرتدي فريق اتحاد أهلي حلب الطقم الأبيض الكامل، وحراسه اللون الأسود.