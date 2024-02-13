مدرب الكهرباء: حققنا انتصاراً مهماً على فريق محترم.. و تنتظرنا مباراة قتالية

شفق نيوز/ قال مدرب نادي الكهرباء العراقي لؤي صلاح، في المؤتمر الصحفي الخاص بعد نهاية مباراة فريقه أمام العهد اللبناني والتي انتهت بفوزه 1-0، مساء الثلاثاء، "لقد حققنا انتصاراً مهماً على فريقٍ محترمٍ، لكني غير راضٍ عن الأداء".

واضاف، ان أكثر ما أعجبني في الفريق هو التركيز والحرص طوال شوطي المباراة، مبينا ان الابتعاد عن جو المباريات الرسمية أثر على فريقي ، وفي البصرة حتماً سيتغير الأداء .

واوضح، تنتظرنا مباراة قتالية في البصرة وأنا على ثقةٍ بأن الفريق سيظهر هويته في المباراة المقبلة، مؤكدا أن اللاعبين يدركون بأنهم لم يقدموا المستوى المأمول، وسنحاول تصحيح بعض الأخطاء قبلَ مواجهةِ الحسم.