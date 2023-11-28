مدرب الكهرباء العراقي بعد الفوز على الكويتي: سنواصل مغامرتنا

شفق نيوز/ قال مدرب نادي الكهرباء العراقي لؤي صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بعد نهاية مباراة فريقه مع نادي الكويت الكويتي يوم الثلاثاء، إن "فريقنا قدم مباراة تكتيكية ممتازة رغم اننا لم نخلق فرص خلال الشوط الثاني".

وانتهت المباراة بفوز فريق الكهرباء وتصدر المجموعة الثانية برصيد عشرة نقاط.

واضاف صلاح، ان قوة المجموعة لم تثني عزيمتنا ، وسنواصل مغامرتنا في البطولة، مبينا ان فريق الكويت الكويتي يعد من أفضل فرق البطولة والفوز عليه لم يأتِ بسهولة .

وختم قائلا، حاولنا تجريد المنافس من اسلحته واللاعبين قدموا مردود كبير طوال وقت المباراة.

وفاز فريق نادي الكهرباء العراقي، اليوم الثلاثاء، على مستضيفه الكويت الكويتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب جابر الأحمد في الكويت عند الساعة السابعة مساءً.