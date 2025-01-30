مدرب الكرمة يستقيل والادارة تتفق مع خلف لقيادة الفريق

شفق نيوز/ قدم الجهاز الفني لنادي الكرمة لكرة القدم، بقيادة الكابتن غازي فهد، ومدربه المساعد منير جابر استقالتهما من تدريب الفريق للفترة المقبلة.

واكد مصدر بإدارة النادي، لوكالة شفق نيوز، أن نادي الكرمة اتفق مع المدرب أحمد خلف لقيادة فريقه الكروي خلفاً للمستقيل غازي فهد .

وبين ان مجلس إدارة نادي الكرمة الرياضي قدم، شكره وتقديره إلى المدرب غازي فهد والمدرب المساعد على طوال مدة تواجدهما بقيادة الفريق، متمنين لهما التوفيق والنجاح في مشوارهما المهني والتدريبي.

ويحتل فريق الكرمة بعد خسارته امام دهوك في الجولة السابعة عشر امس المركز 13 برصيد 20 نقطة .