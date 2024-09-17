مدرب القوة الجوية وسام رزق القطري: لم أظن العراق بهذا الأمان والخير

شفق نيوز/ أكد مدرب فريق القوة الجوية العراقي، وسام رزق القطري، يوم الثلاثاء، جهازية لاعبيه لمواجهة "التين أسير" التركمانستاني يوم غد، فيما أشار مدرب الفريق التركمانستاني يوزغلي هوجاغلادييف إلى أنه أعد فريقه بشكل جيد لهذه المباراة.

وقال رزق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب المدينة بالعاصمة بغداد والخاص بالمباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "عدم انطلاق دوري نجوم العراق لغاية الآن بالتأكيد سيؤثر على مستوى الفريق في مباراة الغد، كما أن البطولة الآسيوية تختلف عن الدوري المحلي".

وأضاف أن "طموح القوة الجوية هو المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم من الدوري إلى البطولة الآسيوية"، مؤكداً "صراحة لم أكن أتوقع أن بهذا الأمان والخير، وأفتخر بتواجدي في العراق فهو بلد خير وكرم، الشعب العراقي بأكمله عزمني".

من جانبه، أوضح مدرب "التين أسير" التركمانستاني، يوزغلي هوجاغلادييف، خلال المؤتمر "نحن مستعدون لهذه المباراة بشكل جيد، رغم أننا لا نملك معلومات كبيرة عن فريق القوة الجوية، ولكن شاهدنا بعض المباريات السابقة لهم".

وتابع "لاعبونا جاهزون لهذه المباراة، ولا نعاني من غيابات أو إصابات"، مضيفاً "لقد لعبنا في العراق سابقاً، ونعرف الجماهير جيداً، وهدفنا الفوز على القوة الجوية".

ولفت إلى أن "البدايات دائماً ما تكون صعبة لجميع الفرق بمختلف البطولات".

وختم هوجاغلادييف بالقول "أرضية ملعب المدينة جيدة، والملعب ممتاز، والطقس في العراق لا يختلف عن تركمانستان".