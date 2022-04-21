مدرب القوة الجوية: مباراتنا مع الجزيرة الاماراتي لا تخلو من الصعوبة

شفق نيوز/ أكد مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم، حكيم شاكر، يوم الخميس، أن مباراة فريقه مع الجزيرة الإماراتي ضمن بطولة أندية أبطال آسيا، لا تخلو من الصعوبة.

وقال شاكر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القوة الجوية والجزيرة الاماراتي "علينا أن نعترف بأن مباراتنا امام الجزيرة لا تخلو من الصعوبة كون الفريقين لديهم الطموح بالتأهل مع فريق الشباب الى الدور المقبل".

واضاف "شخصنا نقاط القوة والضعف للفريق الاماراتي، وأملنا ان نقدم مباراة تليق بنا كفريق عازم على التأهل للدور المقبل".

وتابع شاكر "الحظوظ متساوية والمنافس فريق مميز لديه محترفين على مستوى عال"، مضيفا "ثقتي كبيرة باللاعبين من اجل الفوز بالمباراتين المقبلتين وجئنا الى السعودية من اجل التأهل".

وختم بالقول "هدفنا ان نلعب ونقدم مستويات مميزة ونفوز واتمنى ان تكون نتائج الفرق الاخرى لصالحنا".

بخوض فريق القوة الجوية مباراته الجزيرة الاماراتي يوم غد الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من دوري ابطال اسيا، عند الساعة الثامنة والربع مساء.

ومني فريق نادي القوة الجوية، يوم الاثنين الماضي، بخسارة قاسية أمام نادي الشباب السعودي بنتيجة 3-0، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويختتم فريق القوة الجوية تدريباته مساء اليوم على ملعب الملك فهد الثانوي استعدادا لمواجهة الجزيرة الاماراتي لحساب الجولة الختامية من دوري ابطال اسيا.