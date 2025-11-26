مدرب القوة الجوية العُماني ينتقد التوقفات المتكررة في الدوري العراقي

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب القوة الجوية العُماني رشيد جابر ، يوم الأربعاء، أن التوقفات المتكررة في الدوري العراقي أثرت سلباً على الفريق، مشيراً إلى أنه لم يواجه في مسيرته مثل هذا الوضع.

وقال جابر، لوكالة شفق نيوز ،إن الدوري يفتقد إلى برنامج واضح وفترات توقف محددة، ما يجعل من الصعب تنظيم مباريات تجريبية ومعسكرات للحفاظ على جاهزية اللاعبين.

وأعرب عن استغرابه من تكرار التوقفات الخاصة بمباريات كأس العراق والجولة الثامنة، وعدم معرفة موعد انطلاقها، سواء في مطلع الشهر المقبل أو منتصفه، مبيناً أن غياب الجدول الزمني الواضح يعقّد عملية التخطيط ووضع منهاج وبرنامج للاعبي الفريق.

وأضاف جابر أن أي تأجيل أو توقف يجب أن يكون مصحوباً بتحديد المواعيد لتسهيل الاستعدادات ووضع خطة عمل واضحة، مشدداً على ضرورة أن يصدر الاتحاد جدولاً كاملاً يحدد توقيتات المباريات لضمان تنظيم أفضل للفريق خلال الموسم.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قرر إيقاف مباريات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق إلى حين انتهاء مشاركة المنتخب في بطولة العرب المقررة في قطر مطلع كانون الأول المقبل، على أن يتم تحديد موعد استئنافها لاحقاً، فيما سيتم تحديد موعد استئناف دور الـ16 لبطولة الكأس قريباً.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثاني بعد انتهاء الجولة السابعة برصيد 16 نقطة.