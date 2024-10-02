مدرب القوة الجوية العراقي: معرفتنا بمفاتيح لعب الخصم كان سبب فوزنا

شفق نيوز/ أكد مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم، وسام رزق، مساء اليوم الأربعاء، أن فوز فريقه كان "مستحقاً" لمعرفته بـ"مفاتيح" لعب الخصم السعودي.

وقال رزق في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد لقاء "الصقور" مع التعاون السعودي والتي انتهت بفوز الفريق العراقي بنتيجة 2-1، وتابعته وكالة شفق نيوز "كانت ثلاث نقاط مستحقة وواجهنا فريقاً عنيداً لكن كنا على الموعد".

وأضاف "نحن نعرف مفاتيح لعب فريق التعاون السعودي، وتميزنا بالمباراة كان سببه دراسة لاعبين الخصم"، مؤكداً "لعبنا بروح وشراسة عالية وهذا هو سبب فوزنا وأشكر اللاعبين على الروح القتالية الكبيرة".

وثمّن رزق "دور لاعبي الجوية الذين قدموا مستوى جيداً خلال المباراة وطبقوا كل التعليمات التي وجهناهم بها".