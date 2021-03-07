مدرب القاسم يكشف اسباب خسارته القاسية امام اربيل ويؤكد جاهزيته للقاء الشرطة

شفق نيوز/ كشف مدرب فريق القاسم لكرة القدم، عادل نعمة، يوم الأحد، عن اسباب الخسارة القاسية امام اربيل 5-1 في مباراة الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز، يوم الجمعة الماضي.

وقال نعمة لوكالة شفق نيوز، ان "اسباباً عديدة جعلت فريقنا يخسر بهذه النتيجة القاسية اهمها عدم تسلم اللاعبين مستحقاتهم منذ شهرين ونصف مما انعكس على أدائهم في الملعب".

واضاف ان "الفريق لم يكن بيومه على عكس اربيل الذي تألق في اللقاء"، مشيرا الى ان فريقه تلقى هدفاً مبكراً جداً جاء في بداية اللقاء عند الدقيقة الثانية، وعاد اربيل ليسجل بعد ثمان دقائق مما جعل الفريق يتأثر بالهدفين لاسيما وان اغلب لاعبيه من الشباب وليس لديهم خبرة كافية لمواجهة الموقف.

وتابع نعمة "حاولت معالجة الموقف بين الشوطين وإخراجهم من الوضع النفسي السيء لكن ذلك لم ينفع معهم وعاد اربيل ليسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، مما كسر معنويات الفريق بالكامل ليسجل اربيل بعدها هدفين متتالين خلال اربع دقائق 74 و78 وسجل لاعبينا هدفهم الوحيد قبل دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي".

واشار الى انه التقى باللاعبين ووعدهم بتسديد مستحقاتهم بعد الحديث مع الادارة بأسرع وقت، كما تم تشخيص الاخطاء ومعالجة الثغرات، الى جانب معالجة الجانب النفسي للاعبين، مؤكدا ان الفريق "جاهز للقاء يوم الخميس المقبل أمام الشرطة على ملعب الكفل ونسعى لتعويض الخسارة والعودة لسكة الانتصارات".