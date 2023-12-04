مدرب القاسم يعلن استقالته بعد الخسارة أمام نفط ميسان

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القاسم، يوم الاثنين عن تقديم المدرب جاسب سلطان، استقالته من تدريب فريق الكرة.

وقال المدرب جاسب سلطان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، "قررت مغادرة النادي بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام نفط ميسان"، مبينا انه كان ينوي "اساساً الاستقالة".

واوضح ان "مشواري مع فريقي انتهى، واتمنى للفريق ان يحقق نتائج طيبة مع المدرب الجديد".

وجاءت استقالة المدرب جاسب سلطان من تدريب فريق القاسم، بعد الخسارة امام نفط ميسان 3-0 في الدوري العراقي.