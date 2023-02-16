مدرب القاسم المستقيل لشفق نيوز: سأطلب اللجوء لدولة أخرى إذا لم يتراجع اتحاد الكرة عن عقوبتي

شفق نيوز/ كشف اللاعب الدولي السابق ومدرب القاسم المستقيل علي عبد الجبار، اليوم الخميس، بأنه سيطلب اللجوء لأي بلد آخر يستقبله، في حال رفض طلبه بإلغاء العقوبة المفروضة عليه من اتحاد الكرة.

وقال عبد الجبار لوكالة شفق نيوز "قدمت طعناً على العقوبة التي صدرت بحقي من لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وفي حال رفضها، سأغادر العراق واطلب اللجوء في دولة أخرى".

وأضاف عبد الجبار "تعرضت لاعتداء مباشر وانا على دكة الاحتياط من قبل أحد الكوادر التدريبية مصري الجنسية ومن مدير فريق الشرطة علي الشحماني وبالأدلة والتصوير وكان من حقي الدفاع عن نفسي لكني تفاجأت بأني تعاقبت من قبل انضباط اتحاد الكرة ولهذا احسست بالظلم والاجحاف ولاسيما انا مدرب شاب وفي بداياتي التدريبية".

وكشف جبار عن "برقية لجوء سيتم تعميمها في حال رفض طلبه"، مبينا أنه "لا يوجد في البلد من يقدر جهوده وينصف المدربين".

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة اصدرت عقوبة بحق مدرب نادي القاسم علي عبد الجبار بمنعه من التدريب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب مشاجرة حدثت في مباراة الشرطة والقاسم الحالي 2022/2023 ، ومنعه من التدريب إلى نهايةِ مدة عقوبته، وبغرامةٍ ماليةٍ مقدارها مليونا دينار استناداً لأحكام المادة 52، وبدلالة المادة 1/54 من لائحة الانضباط.