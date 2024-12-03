مدرب الفهد يستقيل بعد خسارة فريقه أمام الصناعات الكهربائية

شفق نيوز/ تمكن فريق الصناعات الكهربائية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الفهد، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ما دفع مدرب الفريق الخاسر إلى تقديم استقالته.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل الصناعات الكهربائية أولاً عن طريق أمير صباح في الدقيقة السادسة، وتمكن الفهد من تعزيز النتيجة في الدقيقة 40 عن طريق المحترف أبو بوجر.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق الصناعات الكهربائية هدفه الثاني عن طريق وسام حميد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة لصالح الصناعات بنتيجة 2-1.

وبعد المباراة قدم المدرب ناطق حداد استقالته من تدريب فريق الفهد بعد خسارة اليوم أمام الصناعات الكهربائية.

يذكر أن المدرب ناطق حداد قاد نادي الكرمة إلى دوري نجوم العراق وقرر بعد التأهل مغادرة النادي لعدم امتلاكه شهادة "برو".