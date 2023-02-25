مدرب الفريق: سيدات الشرطة استحققن التتويج بلقب بطولة أندية العراق لرفع الأثقال

شفق نيوز/ أكد المدير الفني لفريق سيدات نادي الشرطة لرفع الأثقال، أحمد عباس، يوم السبت، أن اللاعبات استحققن والتربع على عرش بطولة أندية العراق المفتوحة للنساء.

واختتمت البطولة يوم أمس الجمعة على قاعةِ المدرسة التخصصيّة المغلقة التابعة لوزارةِ الشباب والرياضة بمشاركةِ أكثر من عشرة أندية.

وقال عباس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نحن فخورون وسعداءٌ بإحراز لقب بطولةِ أندية العراق بعد منافسةٍ شرسةٍ وحاميةِ الوطيس مع بقية الأنديةِ المُشاركة، لكن خبرة لاعباتنا اللاتي بذلن جهداً كبيراً مكنتنا من التتويج باللقب".

وتابع "الوصولُ إلى هذا المستوى من التألق والتميز لم يأتِ من فراغ، إذ إن الجميع بذلَ قصارى جهده لإنجاح مهمتنا في البطولةِ من إدارةٍ وجهازٍ فني وإداري ولاعبات، إضافةً إلى وجود الروح العالية والحماس والرغبة والإصرار مما ساهم بشكلٍ كبيرٍ بالتربع على عرش البطولة".

وظفرت سيداتُ الشرطة باللقب بعد أن أحرزن 8 ميداليات ذهبيّة ليحصدن المركزَ الأول عن جدارةٍ واستحقاقٍ، فيما جاءَ نادي فتاة النجف في المركز الثاني.