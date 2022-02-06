مدرب العراق لموقعتي الإمارات وسوريا مؤجل حتى إشعار آخر

شفق نيوز / قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل اجتماعه المقرر اليوم الاحد، والخاص بتسمية مدرب المنتخب، حتى إشعار آخر.

وقال مصدر في اتحاد الكرة، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع المقرر اليوم، لم يتم بسبب عدم اكتمال الأعضاء لغاية الآن، اذ كان من المفترص تسمية مدرب محلي من ضمن الأسماء المطروحة".

وبحسب المصدر، كان من المقرر أن يعقد الاجتماع يوم غد الاثنين، لكن لم يتم تبليغ جميع الأعضاء لغاية هذه اللحظة، إذ مازالوا بانتظار التبليغات التي ربما ستصلهم بعد ساعات من مساء اليوم".

واوضح أن الاتحاد "وضع اختياراته بشأن المدربين الوطنيين وهم (باسم قاسم، راضي شنيشل، أيوب أوديشو، وعبد الغني شهد) حيث سيتم اختيار أحدهم لقيادة المنتخب الوطني".

ولفت المصدر، إلى أن "مدربين مرشحين خرجوا بتصريحات رافضة لمهمة قيادة المنتخب لمباراتين فقط، بينما لم يمانع آخرون تسلم المهمة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر إعفاء المدرب بيتروفيتش من مهمة تدريب المنتخب بعد نتائجه السلبية التي خرج بها المنتخب العراقي في المباريات السابقة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.