سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مدرب العراق لموقعتي الإمارات وسوريا مؤجل حتى إشعار آخر

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-06T15:54:16+0000
مدرب العراق لموقعتي الإمارات وسوريا مؤجل حتى إشعار آخر

شفق نيوز / قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل اجتماعه المقرر اليوم الاحد، والخاص بتسمية مدرب المنتخب، حتى إشعار آخر.

وقال مصدر في اتحاد الكرة، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع المقرر اليوم، لم يتم بسبب عدم اكتمال الأعضاء لغاية الآن، اذ كان من المفترص تسمية مدرب محلي من ضمن الأسماء المطروحة".

وبحسب المصدر، كان من المقرر أن يعقد الاجتماع يوم غد الاثنين، لكن لم يتم تبليغ جميع الأعضاء لغاية هذه اللحظة، إذ مازالوا بانتظار التبليغات التي ربما ستصلهم بعد ساعات من مساء اليوم".

واوضح أن الاتحاد "وضع اختياراته بشأن المدربين الوطنيين وهم (باسم قاسم، راضي شنيشل، أيوب أوديشو، وعبد الغني شهد) حيث سيتم اختيار أحدهم لقيادة المنتخب الوطني".

ولفت المصدر، إلى أن "مدربين مرشحين خرجوا بتصريحات رافضة لمهمة قيادة المنتخب لمباراتين فقط، بينما لم يمانع آخرون تسلم المهمة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر إعفاء المدرب بيتروفيتش من مهمة تدريب المنتخب بعد نتائجه السلبية التي خرج بها المنتخب العراقي في المباريات السابقة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

related

حبيب جعفر يهاجم اتحاد الكرة: تختارون مدربي المنتخب الوطني بحسب التطبيل والمديح

Date: 2022-01-08 08:30:27
حبيب جعفر يهاجم اتحاد الكرة: تختارون مدربي المنتخب الوطني بحسب التطبيل والمديح

العراق يتسلح بموهبة "الشياطين الحمر" في مواجهة إيران

Date: 2021-12-23 20:27:23
العراق يتسلح بموهبة "الشياطين الحمر" في مواجهة إيران

ألم في الصدر يغيّب علي فائز عن مباراة سوريا

Date: 2021-11-11 09:12:46
ألم في الصدر يغيّب علي فائز عن مباراة سوريا

نتيجة فحص سلبية وإيجابية لبعثة العراق في إيران

Date: 2022-01-24 20:49:35
نتيجة فحص سلبية وإيجابية لبعثة العراق في إيران

تراجع المستوى وغياب الاستراتيجية ينسفان تاريخ المنتخب العراقي

Date: 2021-12-07 08:19:10
تراجع المستوى وغياب الاستراتيجية ينسفان تاريخ المنتخب العراقي

الاتحاد العراقي يحضر مفاجأة للجماهير الكروية: مدرب عالمي على الأبواب

Date: 2021-12-25 09:53:25
الاتحاد العراقي يحضر مفاجأة للجماهير الكروية: مدرب عالمي على الأبواب

يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

Date: 2021-10-25 08:10:15
يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

الاتحاد الآسيوي يرد على العراقي بشأن قضية أيمن حسين: تواصلوا مع لبنان

Date: 2022-01-25 13:26:50
الاتحاد الآسيوي يرد على العراقي بشأن قضية أيمن حسين: تواصلوا مع لبنان