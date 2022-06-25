مدرب العراق للناشئين: جاهزون لمواجهة الأردن في غرب آسيا وهدفنا اللقب

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي للناشئين لكرة القدم، اليوم السبت، استعداد فريقه لمواجهة نظيره الأردني في اطار منافسات بطولة غرب آسيا، فيما بيّن أن هدف الفريق هو تحقيق لقب البطولة.

وقال حسن كمال لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيدخل بشعار الفوز في المواجهة التي ستجمعه بنظيره الاردني ضمن منافسات بطولة غرب آسيا"، مبينا ان "المنتخب الاردني لا يستهان به ويعد من المنتخبات القوية لكننا شخصنا نقاط قوته وضعفه وسنعمل لتحقيق الفوز سيما وان اللاعبين جاهزون للقاء اليوم وهدفنا الاسمى هو تحقيق اللقب".

وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ووضع قدماً في نصف نهائي البطولة غرب آسيا.

ويواجه المنتخب العراقي للناشئين نظيره الأردني اليوم في ملعب العقبة في الساعة التاسعة مساءً ضمن الجولة الثالثة لبطولة غرب آسيا المقامة في الأردن.