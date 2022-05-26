مدرب العراق لكرة الصالات: مجموعتنا الآسيوية صعبة لكنها ليست مستحيلة

شفق نيوز/ وصفَ مدرب المنتخب العراقي لكرةِ الصالات، الإيراني محمد ناظم الشريعة، قرعةَ بطولة نهائيات آسيا التي تحتضنها دولةُ الكويت في السابعِ والعشرين من أيلول المقبل بـ"الصعبة" لكنها ليست مستحيلة.

وأوقعت قرعةُ نهائيات آسيا للصالاتِ، العراق في المجموعةِ الأولى إلى جانبِ كل من الكويت وتايلند وعمان.

وقالَ الشريعة: الصعوبةُ تكمنُ في قوةِ المنتخبات وتطورها بالسنواتِ الأخيرة، فضلاً عن عاملي الأرض والجمهور بالنسبةِ للمنتخبِ الكويتي الذي سيكون عاملاً مساعداً لهم في محاولةِ تحقيق الفوز على فرقِ مجموعته.

وزادَ: المنتخبُ التايلندي من المنتخباتِ القوية في قارةِ آسيا، وأثبت حضورهُ في كلِ البطولات التي شاركَ فيها.

منوهاً إلى: إن المنتخب العماني لديه الرغبةُ في إثباتِ وجوده ضمن منتخباتِ الصفوة في قارةِ آسيا.

وأشارَ إلى: إننا نسعى من خلال مشاركتنا في بطولةِ غرب آسيا، التي ستنطلقُ في الكويت بداية شهر حزيران المقبل، إلى الاستفادةِ الفنية القصوى، للوقوفِ على المستوى الحقيقي للاعبين الجدد الذين تمّ استقطابهم مؤخراً.

وأوضحَ: نحن فخورون بأن نكون جزءاً من النهائياتِ الآسيوية، ونسعى جاهدين لتسجيلِ حضورنا القوي فيها.

واستطردَ قائلاً: المقارنةُ بين المنتخباتِ المشاركة غير منطقيةٍ لأن هناك أموراً كثيرةً قد تغيرت على صعيدِ المستوى الفني.

مشيراً إلى: إننا نتسابقُ مع الزمن من أجل أن نصلَ بالمنتخبِ العراقي إلى الجاهزيةِ التامة قبل خوضِ غمار البطولة. مبيناً: إن وضع منهاجٍ متكاملٍ لإعدادِ الفريق يتضمنُ إقامةَ معسكرات تدريبية في بلدان متطورةٍ في لعبةِ كرة الصالات، إضافةً إلى خوضِ عددٍ كبيرٍ من المبارياتِ الوديّة.

واختتمَ الشريعة، حديثه بالقول: الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم والقائمون على لجنةِ كرة الصالات، والعاملون بالمنتخبِ كافة جادون في عملهم، وهو أمرٌ مهمٌ جداً من أجل تحقيقِ الهدفِ الأسمى بالوصولِ إلى مراحل متقدمةٍ في البطولة.