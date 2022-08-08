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مدرب العراق بالجودو ينال أعلى شهادة تدريب دولية (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-08T18:05:01+0000
مدرب العراق بالجودو ينال أعلى شهادة تدريب دولية (صور)

شفق نيوز / حصل المدرب التونسي انيس لونيفي، مدرب المنتخب العراقي للجودو، يوم الاثنين، على الشهادة التدريبية PRO بأعلى درجاتها الاحترافية من الاتحاد الدولي للعبة، ليكون من أوائل مدربي العالم الحاصلين على هذه الشهادة.

وجاء حصول المدرب لونيفي على هذه الشهادة، بعد قرار الاتحاد الدولي، منع أي مدرب من تدريب منتخب وطني في البطولات التي يقيمها الاتحاد الدولي إلا بعد حصوله على إحدى الشهادات التدريبية الدولية (A-B-C-PRO) والذي سيكون ساري المفعول ابتداءً من شهر كانون الثاني لعام 2023.

وكان المدرب لونيفي، قد حصل أيضاً على حزام 6 دان الدولي.

يذكر أن المدرب أنيس لونيفي، سبق وأن أشرف على تدريب المنتخب التونسي، وحصد العديد من الميداليات الملونة في بطولات العالم.

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