مدرب الطلبة يقر بإضاعة الفرص: كنا الأفضل ولاصحة لإبعادي

شفق نيوز/ نفى مدرب نادي الطلبة العراقي، يوم الاحد، الانباء التي أفادت بابعاده عن الفريق اثر خسارته امام فريق الصناعات الكهربائية، فيما أقر باضاعة "فرص محققة".

وقال حسن احمد، لوكالة شفق نيوز، "استغرب ماذكرته بعض المواقع من اخبار غير صحيحة من اجل الاثارة والتاجيج وباجتهادات شخصية"، موضحاً أن "أي جهة لم تفاتحني، كما أن الادارة لم تلمح لي بالاقالة وما نشرته بعض المواقع خبراً عارٍ عن الصحة".

وأوضح أن "نتائج فريقه لم تكن سيئة، سيما وانه تسلم تدريب الطلبة حديثًاً"، لافتاً إلى أن فريقه "كان افضل في لقاء اليوم من الصناعات الكهربائية، سيما أن فوزهم جاء في الدقيقة الرابعة والتسعين".

وأوضح أن "فريقنا لم يكن سيئاً وقدم مستوى جيد، لكن لاعبينا اضاعوا اربع فرص أكيدة ومحققة للتسجيل"، متعهداً بأن "يكون الاداء افضل في المراحل المقبلة، سيما بعد تطبيق اللاعبين الجدد الخطط المناطة لهم".

وخسر فريق نادي الطلبة امام الصناعات الكهربائية في مباراة اليوم، ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري العراقي الممتاز بهدفين لهدف .