مدرب الطلبة يدعو أدفوكات إلى "خطوة" من شأنها بلوغ نهائيات كأس العالم

شفق نيوز / شدد مدرب نادي الطلبة، قحطان جثير، يوم السبت، على ضرورة مجيء مدرب المنتخب العراقي، ديك ادفوكات، إلى البلاد لمتابعة الدوري الممتاز واكتشاف اللاعبين بنفسه.

وقال جثير، لوكالة شفق نيوز، "لا بد أن يكون هناك تصحيح في عمل ادفوكات"، مشيراً إلى أن "كان الاجدر بادفوكات أن يتواجد في الدوري العراقي لمتابعة لاعبي الفرق بنفسه".

وأضاف أن "مشكلة المنتخب هي فنية بسبب عدم تركيز المدرب وبحثه عن اللاعبين بنفسه، فإن وجوده ضروري واختياره للاعبين لابد أن يكون عن طريقه حصراً وليس عن طريق مساعديه".

وتابع جثير، أن "كل مدربي العالم هم من يختارون لاعبي المنتخب ويتحملون كل الجوانب الفنية وعليه لابد من توجيه المدرب والضغط عليه للعمل وفق هذا السياق".

وخلص إلى القول، "لو كان المدرب قريباً من اللاعبين في العراق، لكان مركز المنتخب أفضل، وربما ينافس على المركزين الأول أو الثاني، إلا أن ابتعاده سيجعله في المؤخرة".

وختم مدرب الطلبة، حديثه بالقول إن "الوقت مازال سانحاً وإن نقاط مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية المقبلتين، ستمنح المنتخب الفرصة للتنافس على البطاقة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".