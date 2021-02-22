مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات

شفق نيوز/ دعا مدرب نادي الطلبة الرياضي، حسن أحمد، يوم الاثنين، من اسماهم بـ"الجهات المتناحرة" إلى الاتفاق وترك الخلافات خدمة للفريق.

وقال حسن احمد مدرب فريق نادي الطلبة، لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق يعاني ويمر بوضع مادي صعب، داعيا أبناء النادي للوقوف الى جانبه ودعمه خوفا من القادم.

وأضاف احمد ان فريق الطلبة سيدخل منافسات المرحلة الثانية وهو في وضع صعب ، مطالبا "الجهات المتناحرة بالاتفاق فيما بينهم وترك الخلافات خدمة لمشوار الفريق".

واكد ان وزارة التعليم العالي المسؤولة عن دعم النادي وضعت الحلول وبدأت تخطو خطوات إيجابية في حل مشاكل النادي، مبينا انها سمت صباح الكناني مديرا تنفيذيا لادارة النادي بمساعدة نائب الرئيس محمد الهاشمي وسيتم حل كل المعوقات المالية الخاصة بعقود اللاعبين ومستحقاتهم خلال فترة قصيرة.

وابدى أحمد أسفه لمغادرة خمسة لاعبين الفريق بسبب عدم تسلمهم قيمة عقودهم. وطمأن اللاعبين بأن الأمور حلت بعد تحركات الوزارة، ودعاهم للعودة من أجل خدمة النادي.

واشار الى انه "واثق من أن اللاعبين الذين تركوا النادي سيعودون لأن الفريق بوضع حرج ويعاني كثيرا، لاسيما بعد تعاقد عدد من اللاعبين مع اندية اخرى وعدم تعاقدنا مع لاعبين جدد على مستوى علي اسوة بالاندية الاخرى".

ويحتل الطلبة المركز 16 برصيد 19 نقطة بعد انتهاء المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.