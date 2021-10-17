مدرب الطلبة: فوزنا على الزوراء ليس بالهين وسنواصل مسيرة الانتصارات

شفق نيوز/ ثمّن مدرب فريق الطلبة قحطان جثير، يوم الاحد، الأداء المتميز الذي قدمه لاعبو "الأنيق" ليلة أمس أمام فريق الزوراء ضمن منافسات الدوري الممتاز، واصفاً الفوز بأنه إنجاز ليس بالهين.

وقال جثير لوكالة شفق نيوز، "ثقتي عالية بلاعبي الطلبة في تحقيق نتائج طيبة والسير على طريق الانتصارات في الدوري العراقي الممتاز".

وأضاف ان "الفوز بهدفين نظيفين على فريق كبير مثل الزوراء ينافس على لقب الدوري الممتاز وسبق وأن فاز بكأس السوبر، ووصيف الدوري الممتاز في الموسم السابق، ليس بالامر الهين".

وتابع جثير "لو تمت مقارنتنا بفريق الزوراء لوجدت أن وضع الزوراء المادي افضل بكثير من وضعنا، الا ان ذلك لم يحبط من معنويات لاعبينا، بل نزلوا للملعب وكلهم اصرار وعزيمة على تحقيق الفوز الذي تحقق فعلا بتظافر جهود الجميع".

وبين انه عمل منذ البداية على بناء الفريق بعد ان كان في الموسم السابق ينافس من أجل البقاء في الدوري الممتاز وعدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى، مؤكدا انه استقطب اللاعبين في هذا الموسم بنفسه واعدهم بشكل جيد خلال فترة قصيرة ليعيد شخصية فريق الطلبة واناقته مجددا.

واشار الى ان "ادارة نادي الطلبة المتمثلة برئيس النادي علي حميد، كان لها دور كبير في اعادة الوضع الطبيعي للنادي، حيث وفر 30% من قيمة عقود اللاعبين وقد تسلمها اللاعبون مما انعكس بشكل ايجابي على الوضع النفسي لهم".

وكان فريق الطلبة قد فاز ليلة امس على فريق الزوراء بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.