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مدرب الطلبة عن لقاء المتصدر: تفكيرنا ينصب لكسب النقاط الثلاث من الشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-06T09:30:42+0000
مدرب الطلبة عن لقاء المتصدر: تفكيرنا ينصب لكسب النقاط الثلاث من الشرطة

شفق نيوز/ أفاد مدرب فريق الطلبة حيدر محمد يوم الأحد، بأن فريقه سيواجه الشرطة بشعار الفوز، مشيرا إلى أنه لا يرى مباراة الطلبة والشرطة بمنظار يختلف عن المباريات الأخرى.

وقال حيدر محمد لوكالة شفق نيوز؛ "إننا نعتبر كل مبارياتنا المقبلة مباراة قمة كونها تحمل ثلاث نقاط مهمة تحسن وضعنا في الدوري وتعزز من مركزنا وتجعلنا في إطار المنافسة على اللقب".

واشار الى ان "فريق الطلبة جاهز للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز، وان اللاعبين مستعدون للقاء فريق نادي الشرطة ولكل المباريات المقبلة في المرحلة الثانية من المنافسات المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل".

وأضاف مدرب فريق الطلبة؛ "لقد وضعنا استراتيجية خاصة بغية تحقيق نتائج جيدة في المرحلة الثانية، كما وضعنا هدف الفوز نصب اعيننا في كل المواجهات المقبلة وكسب النقاط الثلاث من أولويات تفكيرنا".

وتابع أن "من المؤكد ان مباراة الشرطة ستكون جماهيرية ومهمة للجمهور لكن بالنسبة لنا ننظر للشرطة وباقي الفرق بنظرة واحدة وهدفنا الأول هو كسب النقاط الثلاث".

ويلاقي فريق الطلبة الذي يقف بالوصافة بعد انتهاء المرحلة الاولى من الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، المتصدر فريق نادي الشرطة برصيد 53 نقطة يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الثامنة والربع مساءً على ملعب الشعب الدولي في انطلاق المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

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