مدرب الصالات العراقي: اللعب أمام جماهير إندونيسيا تحدٍ كبير.. ونحن جاهزون

شفق نيوز- جاكرتا

عد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، جواو كارلوس باربوسا، يوم الاثنين، خوض المباريات في قاعة إندونيسيا أرينا، وأمام مدرجات ممتلئة بالجماهير، تحدياً مهماً، لكنه في الوقت نفسه يمثل دافعاً إضافياً للاعبين المنتخب في بطولة نهائيات كأس آسيا.

وقال باربوسا، خلال مؤتمر صحفي، عن تحضيرات المنتخب بعد الوصول إلى العاصمة جاكرتا، إن الفريق خاض مرحلة إعداد جيدة ومتكاملة، ووصل إلى إندونيسيا وهو يتمتع بجاهزية عالية وقوة كبيرة، مؤكداً أن الملاك التدريبي واللاعبين يمتلكون الثقة والقدرة على تجاوز جميع التحديات التي ترافق هذه البطولة المهمة.

وأضاف أن لكل مباراة حساباتها الخاصة في البطولات القارية، موضحاً أن التركيز سيكون حاضراً في كل مواجهة على حدة، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة من دون الاستهانة بأي منافس.

وتابع باربوسا، قائلاً: "نؤمن بقدرتنا على بلوغ الأدوار الإقصائية، وهدفنا الأول هو الوصول إلى الدور نصف النهائي، ونعمل بكل تركيز لتحقيق هذا الهدف، والفريق جاء إلى إندونيسيا وهو قوي جداً، ونثق بأننا سنقدم المستوى الجيد ونحقق نتائج إيجابية تليق باسم العراق".

واختتم حديثه بالقول إن المنتخب سيدخل البطولة بروح قتالية عالية وطموح كبير، سعياً لتمثيل الكرة العراقية بأفضل صورة، وتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل مشاركاته القارية.