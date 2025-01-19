مدرب الشياطين الحمر: نحن "أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد"

شفق نيوز/ أقر مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم، يوم الأحد، بأن الفريق الحالي يمكن اعتباره الأسوأ في تاريخ النادي بعد الهزيمة القاسية أمام برايتون 3-1.

وتعرض مانشستر يونايتد إلى خسارته السادسة في 11 مباراة في الدوري منذ استلام المدرب السابق لسبورتينغ البرتغالي أموريم إدارته الفنية، خلفا للهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه.

ويحتل الفريق المركز الثالث عشر في الدوري وعلى الرغم من أنه يتقدم بفارق 10 نقاط عن منطقة الهبوط، إلا أنه بعيد كل البعد عن التأكد من تجنب الانجراف إلى صراع البقاء على خلفية أدائه المخيب اليوم.

وهي الخسارة السادسة لمانشستر يونايتد على أرضه في الدوري هذا الموسم، وهو أكبر عدد له في أول 12 مباراة له في الموسم منذ 1893-1894.

كما خسر 10 من أصل 22 مباراة في الدوري هذا الموسم، وهي أسرع سلسلة هزائم له في موسم في الدوري الممتاز منذ موسم 1989-1990 حين أنهاه بـ16 هزيمة.

ودفعت هذه النتائج السلبية أموريم الى الاعتراف بما لا يمكن تصوره وهو أنه يدرب أسوأ فريق على الإطلاق في تاريخ النادي المتألق.

وقال أموريم، في تعليق أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "تخيلوا ما قد يعنيه هذا لمشجع مانشستر يونايتد، تخيلوا ما قد يعنيه هذا لي، لقد حصلنا على مدرب جديد يخسر أكثر من المدرب السابق، أنا أعلم ذلك تمامًا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف "ربما نكون أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد. أعلم أنكم تريدون عناوين رئيسية ولكنني أقول ذلك لأننا يجب أن نعترف بذلك ونغيره".

ووصل المدرب البالغ من العمر 39 عاما إلى يونايتد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو أحد ألمع المدربين الشباب في أوروبا.

وعن خطته، قال "لن أغير فلسفتي مهما حدث. أعلم أننا قادرون على النجاح، لكننا بحاجة إلى النجاة من هذه اللحظة. أنا لست ساذجا. نحن بحاجة إلى النجاة الآ".