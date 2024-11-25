مدرب الشرطة يعتذر عن النتائج السلبية: غداً سنصالح جمهورنا

شفق نيوز/ قدم مدرب الشرطة أحمد صلاح، يوم السبت، اعتذاراً لجمهور النادي، بعد النتائج السلبية في المباريات السابقة، فيما أشار إلى أن مباراة الغد ضد الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا فرصة لمصالحة الجماهير.

وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الشرطة والوصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة ابطال آسيا لأندية النخبة: "نعتذر للجماهير والإعلام الرياضيّ على النتائج السابقة، ومباراةُ الغد سنصالحُ فيها الجميع".

وأضاف: غداً نبحثُ عن الفوزِ فقط، ونتيجة المنتخب أعطتنا دافعًا معنويًا كبيرًا لتحقيقِ الانتصار"، مشيراً إلى أن "التوقفُ شهدَ عودةَ المصابين، وخضنا وحداتٍ تدريبيةً بانتظام، فضلاً عن المباراتين التجريبيتين".

وأكد مدرب الشرطة، أن "جمهور النادي هو الرقم (1)، وهو الداعمُ والساندُ الحقيقيّ، ونعول على حضورهم يوم غد".

من جانبه، ذكر مهاجم الشرطة مهند علي "ميمي"، أن "مباراةُ الغد مهمةٌ، وجميعُ اللاعبين في أتم الجاهزيّة، وهناك تطلعُ إلى تقديمِ مستوى يليقُ بسمعةِ الكرة العراقيّة"، مبيناً أن "الفوزُ هو مطلبنا الوحيد في هذه المباراة، وأملنا هو إسعادُ الجماهير".