مدرب الشرطة يرفع راية التحدي في ختام مشاركته الآسيوية

شفق نيوز/ رفع الصربي اليكسندر اليتش، مدرب فريق نادي الشرطة، يوم الجمعة، راية التحدي في ختام الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

وأضاف اليتش، وفقا لمكتبه الإعلامي، أن "الفريق جاهزا لتأكيد جدارته بعد الفوز المتحقق على الدحيل في المباراة السابقة".

وتابع، أن "الحافز كبيرا لدى الجميع وسيقدمون أفضل ما لديهم اليوم"، مبينا ان "اللاعبين بدأوا باسترداد عافيتهم البدنية والفنية بعد أن لم يحالفهم الحظ في تحقيق النتائج الايجابية".

وأعرب مدرب الشرطة، عن أمله في "إيجاد طرق أفضل لكي يكون ختام مشاركة الفريق آسيويا مسك".

ويواجه فريق الشرطة لكرة القدم في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، فريق الاستقلال الإيراني، في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، على ملعب الجوهرة الرديف.مدرب الشرطة يرفع راية التحدي في ختام مشاركته الآسيويةمدرب الشرطة يرفع راية التحدي في ختام مشاركته الآسيوية