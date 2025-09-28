مدرب الشرطة: جئنا إلى قطر لفرض سيطرتنا على الغرافة وإثبات شخصية الفريق

شفق نيوز- الدوحة

أكد مدرب فريق الشرطة العراقي مؤمن سليمان، أن فريقه جاء إلى قطر لفرض سيطرته على نادي الغرافة وإظهار شخصيته في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على أن المواجهة المقررة يوم غد تعد اختباراً مهماً أمام فريق قوي ومحترم.

وقال سليمان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، إن الشرطة يعتمد دائماً على اللعب الجماعي والفكر الجماعي، مضيفاً: "لم أطلب من اللاعبين أكثر مما نتوقعه منهم".

وأشار إلى أن مباراة السد السابقة كانت "يوماً سعيداً" بالنسبة له لما قدمه اللاعبون من مستوى جيد، خصوصاً وأنها كانت المباراة الأولى للفريق هذا العام.

وأوضح المدرب أن الشرطة خاض ثلاث مباريات أمام السد ودهوك ونوروز وقدم مستويات مميزة، مبيناً أن مواجهة الغرافة تحتاج إلى التوفيق، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبيه على الظهور بصورة كبيرة.

وأضاف: "علينا التفكير في الـ24 ساعة المقبلة فقط، ونسيان البطولة السابقة والمباريات الماضية، وسنلعب غداً بأسلوب جديد".

وختم سليمان بالقول إن الغيابات المؤثرة لن تمنع الفريق من تقديم مباراة قوية، مؤكداً: "نملك لاعبين مميزين وسندخل اللقاء من أجل الفوز".