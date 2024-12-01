مدرب الشرطة: تجاوزنا الأخطاء وجاهزون لموقعة الأبطال

شفق نيوز/ رفع مدرب فريق الشرطة العراقي، أحمد صلاح، شعار التحدي لتجاوز الكبوات والأخطاء السابقة، وذلك قبيل المباراة المرتقبة أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر صلاح، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بيرسبوليس: "هدفنا في لقاء يوم غد هو تقديم أداء قوي، والاستعدادات حالها حال أي مباراة"، مشيراً إلى أن الفريق جاهز لمواجهة الغد، وسيسعى الجميع لتجاوز الأخطاء السابقة".

وأضاف: "ركزنا على تحسين الجوانب النفسية والتكتيكية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيرسبوليس الإيراني"، مردفاً: "نعتذر للجميع قبل كل شيء، وكرة القدم في بعضِ الأحيان لن تكون منصفة".

وكان وفد نادي الشرطة العراقي غادر، يوم الجمعة الماضي، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، لملاقاة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.