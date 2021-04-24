مدرب الشرطة: انهينا المرحلة الاولى بخيبة امل كبيرة وسنظهر بشكل مختلف

شفق نيوز/ يلاقي فريق نادي الشرطة العراقي، يوم السبت، فريق نادي الاهلي السعودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري ابطال اسيا لكرة القدم للمجموعة الثالثة.

وتقام المباراة في الساعة 8:45 دقيقة مساء على ملعب الجوهرة بجدة السعودية.

وكان فريق نادي الشرطة قد انهى مباريات المرحلة الاولى بثلاث خسارات، فقد خسر امام الدحيل القطري 0-2، ومع استقلال طهران الايراني 0-3، والاهلي السعودي أيضاً 0-3، ليتذيل مجموعته بصفر النقاط.

وقال اليتش مدرب الشرطة قبل مواجهة الاياب امام الاهلي السعودي للمرة الثانية في دوري ابطال اسيا، نقلا عن المكتب الاعلامي لنادي الشرطة "انهينا المرحلة الأولى بخيبة امل كبيرة رغم سعينا الدائم للعب كرة قدم بشكل مختلف".

واضاف "ارتكبنا الكثير من الأخطاء في مرحلة الذهاب ولزاماً علينا عدم تكرارها في الإياب"، مؤكدا ان "فريقنا بحاجة إلى العمل من أجل الوصول إلى مستوى الطموح".

واوضح اليتش "لقد قدما أداء جيدا في المباراة السابقة ولم نستغل الفرص المتاحة عكس منافسنا الذي استغلها وحولها الى أهداف"، مضيفاً "نسعى للتعويض بمباراة اليوم والمباراتين المتبقيتين".

وختم بالقول "أنا متأكد اننا سنكون بشكل اخر في المرحلة المقبلة وسنحسن أداءنا أكثر"، مؤكداً ان "الحافز ما زال موجوداً عند اللاعبين والمباراة هي الفرصة الأولى لتحقيق مبدأ العودة".