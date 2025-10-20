مدرب الشرطة العراقي يعلل خسارة فريقه بـ"فارق الإمكانيات": ريال مدريد وبرشلونة يخسران

شفق نيوز- بغداد

علل مدرب نادي الشرطة العراقي، مؤمن سليمان، مساء يوم الاثنين، خسارة فريقه أمام الاتحاد السعودي بنتيجة 1-4 في دوري أبطال آسيا النخبة، بأنها تعود لفارق الإمكانيات بين الفريقين خاصة على الصعيد المادي، مؤكداً أن فرقاً كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة تتعرض للخسارة.

وقال سليمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "هناك فرقاً شاسعاً بين لاعبيهم الذين تبلغ قيمتهم السوقية عشرة أضعاف لاعبينا. لقد لعبنا أمام لاعبين مثلوا ريال وبرشلونة وكنا نشاهدهم في التلفزيون فقط".

وأوضح أن "ميزانية نادي الشرطة لا تعادل سوى ربع ميزانية لاعب واحد فقط في صفوف الاتحاد"، مشيراً إلى الفوارق الكبيرة بين الإمكانيات المالية للفريقين.

وأضاف سليمان: "حتى أندية عالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة تتعرض أحياناً لخسائر بهذه النتيجة أو أكبر، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

وتابع: "لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق بحجم الاتحاد، خاصة في الشوط الثاني حيث كنا الطرف الأخطر، واتيحت لنا عدة فرص محققة للتسجيل، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وختم سليمان، حديثه بالتأكيد على أن "معالجة الأخطاء لا تكون إلا من خلال التدريب والعمل المستمر، ولا يوجد بديل عن ذلك".

وتعرض فريق الشرطة العراقي لخسارة ثقيلة أمام ضيفه الاتحاد السعودي، في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أندية آسيا النخبة لكرة القدم في العاصمة بغداد، بنتيجة 4-1، رغم طرد لاعب الاتحاد دانيلو بيريرا بعد إعاقته لاعب الشرطة دومنيك ميندي، مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

وبهذه النتيجة تراجع الشرطة للمركز 11 برصيد نقطة واحدة وقفز الاتحاد للمركز السابع برصيد ثلاث نقاط.