مدرب الشرطة العراقي: نسينا انتكاسة الهلال ولا نرضى بغير الفوز على باختاكور

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق الشرطة العراقي احمد صلاح يوم الأحد، استعداد لاعبي الفريق لمواجهة نادي باختاكور الأوزبكي يوم غد.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي تابعته شفق نيوز؛ "نسينا انتكاسة الهلال السعودي ولا نرضى بغير الفوز أمام باختاكور في مباراتنا يوم غد المقررة اقامتها في كربلاء ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة".

واضاف ان "زعل الجمهور على نتائجنا ليس له أي مبرر"، موضحاً أن "الجمهور الذي يتخلى عن الفريق في أول انتكاسة لايسمى جمهور".

واشار الى ان نتائج الشرطة هي خدمة للمنتخب والعراق بشكل عام.

وسيلاقي الشرطة العراقي ضيفه باختاكور الأوزبكي مساء يوم غد الاثنين على ملعب كربلاء الدولي، حيث يسعى نادي الشرطة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في البطولة الآسيوية، وستنطلق صفارة البداية عند الساعة السابعة مساءً.

وأقيم، اليوم الأحد، المؤتمر الفني الخاص بمباراة فريقي الشرطة العراقي وباختاكور الأوزبكي ضمن منافساتِ بطولة دوري أبطال آسيا النخبة في فندق البارون.

حيث سيرتدي فريق الشرطة الزي الأخضر الكامل وحارس المرمى الزي الأسود الكامل في مباراته أمام باختاكور يوم غد ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا النخبة التي ستقام في ملعبِ كربلاء الدولي عند الساعة السابعة مساءً.