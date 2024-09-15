مدرب الشرطة العراقي: فريقا الهلال والنصر أقوى من المنتخب السعودي

شفق نيوز/ قال مدرب فريق الشرطة العراقي، أحمد صلاح، مساء اليوم الأحد، إن فريقيّ الهلال والنصر السعوديين أقوى من منتخب بلادهما، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية فريقه لملاقاة النصر غداً ضمن منافسات دوري أبطال نخبة آسيا لكرة القدم.

وأشار صلاح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لمباراة الشرطة والنصر في ملعب المدينة وسط العاصمة بغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن "مواجهتنا أمام النصر السعودي ستكون قوية، لكننا جاهزون لمواجهة يوم غد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف أن "مباراة يوم غد هي خطوة جيدة لرفع الحظر بشكل نهائي عن ملاعب العاصمة بغداد وسنسعى إلى تقديم مستوى جيد وإسعاد الحمهور القادم لملعب المدينة وكسب اللقاء".

وبين "فمن بتفريغ لاعبينا قبل مدة لتمثيل المنتخب العراقي لأن الأولوية للمنتخب وكان من المفترض إعادة لاعبينا الذين في المنتخب قبل أربعة أيام، ولكن فضلنا خدمة المنتخب على نادينا الشرطة".

وختم صلاح "نحن جاهزون لمواجهة النصر ومباراة الغد فرصة لرفع الحظر عن ملاعب بغداد".

ووصل وفد نادي النصر السعودي اليوم الأحد، إلى مطار بغداد الدولي استعداداً لملاقاة فريق الشرطة غداً الاثنين ضمن منافسات في دوري أبطال نخبة آسيا.

وأعلن نادي النصر رسمياً عن قائمة النصر المغادرة إلى العراق تضم كلاً من:

خط الهجوم:

‏تاليسكا، ساديو ماني، ويسلي، إنجيلو، مران، غريب.

خط الوسط:

‏بروزوفيتش، أوتافيو، الخيبري، الحسن، مختار.

خط الدفاع:

‏سلطان، بوشل، لاجامي، آل فتيل، سيماكان، النجدي.

حراسة المرمى:

‏بينتو، راغد النجار، مبارك البوعينين.

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة النصر في مواجهة الشرطة العراقي إثر تعرضه إلى "وعكة صحية" ألمت به، وفقاً لما أعلنه النادي السعودي في وقت سابق صباح اليوم في بيان نشره على منصة "إكس - تويتر سابقاً".

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر السعودي فريق الشرطة العراقي يوم غد الاثنين على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

ويمثل غياب رونالدو صدمة للجماهير العراقية التي تزاحمت منذ صباح أمس السبت على شراء التذاكر الخاصة بالمباراة، والتي نفدت خلال ساعات، بعد أن وصل سعرها لأضعاف السعر الرسمي.