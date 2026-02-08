مدرب الشرطة العراقي عن مباراة ناساف الأوزبكي: الطموح دائماً لتحقيق الأفضل

شفق نيوز- طشقند

أكد مدرب فريق الشرطة العراقي، مؤمن سليمان، مساء اليوم الأحد، أن طموح اللاعبين هو الفوز بنقاط المباراة من منافسه ناساف الأوزبكي، التي ستجري غداً ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال سليمان خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن فريق الشرطة يسعى دائماً للبناء وفرض وجوده داخل الملعب "على الرغم من أن بعض النتائج التي حققها لا تعكس المستوى الحقيقي الذي يقدمه".

وأشار إلى أن فريقه يستحق حصد نقاط أكثر في هذه البطولة، لافتاً الى أن الظروف متشابهة بين الفريقين لكن الطموح حاضر دائماً لتحقيق الأفضل.

كما شدد على أن السيطرة على مجريات اللعب ستكون العامل الحاسم في هذه المواجهة، مؤكداً أن مشاركة فريقه في دوري أبطال اسيا لا تقتصر على الحضور فقط، بل تهدف إلى إظهار قوة اللاعبين وروح التعاون والعمل الجماعي داخل الفريق.

من جانبه، أكد لاعب الشرطة، طارق أغون، جاهزية الفريق لمواجهة ناساف في دوري أبطال آسيا، واصفاً المباراة بـ"الكبيرة نظراً لقيمة المنافس.

وأضاف أن نادي الشرطة فريق كبير ومعروف للجميع، مشيراً إلى تطلّع اللاعبين لتقديم أداء يليق باسم النادي وإسعاد الجماهير العراقية عموماً وجماهير الشرطة على وجه الخصوص.