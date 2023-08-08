مدرب الشرطة: أتمنى أن تحضر المفاجأة في مباراتنا أمام النصر السعودي

شفق نيوز/ أعرب مدرب نادي الشرطة العراقي أحمد صلاح، يوم الثلاثاء، عن رغبته بتحقيق فريقه الفوز على فريق نادي النصر السعودي خلال مباراة نصف نهائي بطولة الأندية العربية.

وقال أحمد صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة النصر السعودي، إن: المفاجئات أجمل شيء في كرة القدم، وأتمنى أن تحضر المفاجأة في مباراتنا غداً الأربعاء أمام النصر.

ووصف هذه المباراة بأنها "صعبة"، معللا ذلك بأن فريق النصر لديه نجوم عالميون، ولكن هذا لا يمنع بتقديم مباراة جيدة، وأن نكون نداً قوياً لهم في مباراة الغد.

كما أشار صلاح، إلى أنه، بالنسبة لمشاركة فيصل جاسم الذي توفي شقيقه خلال البطولة ، سأجلس مع اللاعب لتحديد موقعه، مؤكدا أنه إذا لم يكن جاهزاً نفسياً بنسبة 1‎%‎، اكيد لن يشارك في المباراة.

وتأهل الشرطة لخوض مباراة نصف نهائي بطولة الاندية العربية ليلاقي النصر السعودي غدا. بعد ان سحق السد القطري برباعية لهدفين في الدور الاقصائي.