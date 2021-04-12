مدرب السيدة العجوز يدافع عن رونالدو

شفق نيوز/ دافع مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، عن تصرف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي أقدم على خلع قميص الفريق ورميه بشكل غاضب عقب نهاية المباراة التي جمعت "السيدة العجوز" مع جنوى، وفقا لما ذكر موقع "غول" الرياضي.

وكان يوفنتوس قد فاز على جنوى، أمس الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة لم يتمكن فيها رونالدو من التسجيل مما أثار غضبه على ما يبدو، خاصة وأنه ينافس على لقب هداف الدوري الإيطالي.

وفي المؤتمر الذي أعقب المباراة، قال بيرلو مدافعا عن هداف فريقه: "رونالدو كان غاضبًا لأنه لم يتمكن من التسجيل، ومن الطبيعي أن يرغب لاعب مثله في التسجيل وتحسين مستواه".

وفيما إذ كان سيجري تغريم "الدون البرتغالي" على فعلته، أجاب بيرلو: "لا أعتقد ذلك.. بعد المباراة كان غاضبًا، وهذا أمر يحدث مع العديد من اللاعبين خلال لحظات التوتر، ولذلك لن أطالب بتغريمه، وكذلك الأمر بالنسبة لإدارة النادي".

وواصل: "يجب أن تكون الأهداف الشخصية موجودة دائما، وإذا سجل رونالدو 35 هدفا، من الطبيعي أن يفوز يوفنتوس بالمباريات".

وكان رونالدو، البالغ من العمر 36، قد أثار الجدل في وقت سابق عندما رمى شارة قائد الفريق وهو يغادر الملعب غاضبا قبل ثوان على صفارة النهاية من المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي مع نظيره الصربي،في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وقد أقدم رونالدو على ذلك التصرف وقتها، بعد حرمانه من هدف واضح في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين، وقد طالب بعض مشجعي المنتخب البرتغالي بمعاقبة رونالدو على ذلك التصرف، ولكن الاتحاد المحلي لكرة القدم رفض ذلك الأمر.