مدرب الزوراء يعلن تشكيلته للقاء الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب نادي الزوراء العراقي، عماد النحاس، مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة فريقه الكروي أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2.

‏وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى، واللاعبون ضرغام إسماعيل وعبد الله نصيب وأكام هاشم وكاظم رعد وحسين فلاح وعامر جاموس وكرار نبيل ومراد محمد وحسن عبد الكريم وإبراهيم توميو.

ويخوض فريق الزوراء، اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة خارج أرضه أمام نادي الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة مساء على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية ضمن مباراة إياب دوري أبطال آسيا 2، حيث حسم الزوراء لقاء الذهاب بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين.