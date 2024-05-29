مدرب الزوراء وقائد اربيل وحارس دهوك يحوزون "الأفضل" و"أبو طبر" يتمسك بصولجان الهدافين

شفق نيوز/ بعد فوز فريقه على القوة الجوية 1-0 اختار الاتحاد العراقي مدرب الزوراء عصام حمد، المدرب الأفضل في الجولة الـ 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وبعد المستوى المتميز وتحقيق الفوز على امانة بغداد بثلاثية، تم اختيار كابتن فريق أربيل شيركو كريم اللاعب الأفضل في الجولة الـ 31.

في حين حصل حارس مرمى دهوك محمد صالح على لقب أفضل حارس مرمى في الجولة الـ 31 بعد الذود المتميز عن مرماه في لقاء دهوك ونفط البصرة التي انتهت لصالح فريقه 2-0.

بينما بقي لاعب القوة الجوية ايمن حسين، الملقب بـ"أبو طبر"، متصدرا قائمة الهدافين برصيد 24 هدفاً، ولاعب نفط ميسان علاء الدين دالي ثانياً بـ17 هدفاً، ولاعبان بالمركز الثالث ولكل منهما 15 هدفاً وهما لاعبا الشرطة مهند علي ومحمود المواس، وحل ابراهيم غازي لاعب الحدود رابعاً برصيد 14 هدفاً، ولاعب النفط اوكيكي اوفلابي ولاعب نوروز ابراهيم توميو بالمركز الخامس ولكل منهما 13 هدفاً، وثلاثة لاعبين بالمركز السادس ولكل منهم عشرة أهداف وهم: حسن عبد الكريم من الزوراء، و مروان حسين من من نوروز، ومحمد قاسم نصيف من اربيل.