مدرب الزوراء: نمتلك معلومات عن غوا الهندي وجاهزون لمواجهة الغد

شفق نيوز- نيودلهي

أكد مدرب نادي الزوراء العراقي لكرة القدم، عبد الغني شهد، يوم الثلاثاء، جاهزية الفريق لمواجهة مضيفه غوا الهندي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2 المقررة غداً الأربعاء في الهند، فيما أعرب قائد الفريق جلال حسن، عن الثقة العالية للاعبين رغم أن المواجهة الأولى عادة ما تكون صعبة، خصوصاً أنها تأتي بمستهل المشوار النادي في الدوري.

وقال شهد في المؤتمر الصحفي لمباراة يوم غد، تابعته وكالة شفق نيوز إن "حسابات دور المجموعات تختلف عن حسابات الأدوار الإقصائية، ونحترم فريق غوا ومدربه وهدفنا هو تحقيق الانتصار، سيما وأن الزوراء نادٍ كبير بإنجازاته وجماهيره".

وأضاف: "إننا نعيش أجواءً مثالية في مدينة غوا الهندية، وطموحنا تحقيق نتائج تليق بالزوراء"، مبيناً أن "نادي غوا تجاوز فريق السيب العماني، ما يدل على أنه فريق جيد ومنظم".

وبحسب المدرب العراقي، فإن ظروف الفريقين متشابهة بسبب عدم انطلاق الدوريات المحلية وعدم خوض مباريات رسمية، موضحاً: "لقد خضنا أربع مباريات تجريبية، والانسجام متحقق بفضل الحفاظ على أغلب عناصر الموسم الماضي".

وتابع: "إننا نمتلك معلومات عن الخصم، وسنعمل على تطبيق أسلوب يناسب طبيعة المواجهة المرتقبة".

بدوره، ذكر قائد الزوراء جلال حسن، خلال المؤتمر نفسه، أن "تمثيل فريق نادي الزوراء أُمنية لكل لاعب، وقد مثلتهُ لفترة طويلة وأعمل على دعم زملائي ومساعدة المدرب".

وأضاف قائد الفريق أن "تركيزنا ينصب على أداء ونتائج الفريق في البطولة الآسيوية، سيما وإننا نواجه غوا الهندي غداً بمستهل مشوارنا في دوري أبطال آسيا 2".

وبين حسن، أن "جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، والمواجهة الأولى دائماً تكون صعبة، لذلك علينا التركيز، خصوصاً أن البطولات الآسيوية ذات مستوى فني عال وتتطلب تركيزاً كبيراً من الجميع"، مردفاً: "لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا والملعب سيكون هو الفيصل بين الفريقين".

هذا وسيرتدي فريق الزوراء الزي الأبيض الكامل، فيما سيرتدي حارس المرمى الزي الأسود الكامل، أما أزياء فريق غوا الهندي فسيدخل لاعبيه المباراة بالزي البرتقالي الكامل، وحارس مرماه بالزي الأخضر.

وتقام المباراة يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 7:15 مساء بتوقيت الهند الموافق 4:45 مساء بتوقيت بغداد.