مدرب الزوراء لكرة القدم يحسم مصيره مع النوارس

شفق نيوز/ نفى مدرب نادي الزوراء الكابتن باسم قاسم يوم الخميس الانباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات سرية مع اي نادٍ آخر، مؤكداً على التزامه الاخلاقي بعقده مع الزوراء.

وابدى الكابتن في تصريح للمكتب الاعلامي اطلعت عليه شفق نيوز، استياءه من هذا الكلام البعيد كل البعد عن المصداقية.

ودعا وسائل الاعلام والاعلاميين الى توخي الدقة في نقل الاخبار ، لان ماذكر يعتبر "اساءة" للكابتن قاسم وخصوصاً ان لديه عقدا مع نادي الزوراء ومدرب بتاريخ وأسم الكابتن من المستحيل ان يجلس مع نادٍ، ولديه ارتباط مع نادٍ اخر .

واكد قاسم في الوقت نفسه على التركيز مع الفريق لتحقيق النتائج الايجابية في المباريات القادمة والابتعاد عن الاخبار الكاذبة ومروجيها.