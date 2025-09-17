مدرب الزوراء: فوزنا اليوم خطوة أولى سنعززها في الدوري والمباريات المقبلة

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب نادي الزوراء، عبد الغني شهد، مساء اليوم الأربعاء، أن الفريق يسعى لتعزيز فوز اليوم ضمن مباريات دوري أبطال آسيا 2، من خلال المباريات المهمة القادمة في الدوري المحلي.

وقال شهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب مواجهة فريق "غوا" الهندي، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الأداء كان بطولياً من لاعبينا، وتمكنا من تحقيق فوز ثمين وخطف النقاط الثلاث، وهي الأهم، خاصة وأنها جاءت من أرض الخصم".

وأضاف: "من الطبيعي أن تظهر بعض الأخطاء في أولى المباريات، لكننا نمتلك القدرة والإمكانيات لتصحيحها في اللقاءات المقبلة".

وأشار إلى أن "جميع الفرق ستجد صعوبة كبيرة عند اللعب على ملعب الزوراء"، مؤكداً أن "جمع النقاط من ملاعب الخصوم يُعد أمراً حاسماً في مثل هذه البطولات".

واختتم شهد حديثه بالقول إن "فريق غوا كان منظماً، وظهر العمل الفني للمدرب بشكل واضح"، متابعاً: "بدورنا نحن الكادر التدريبي نهدي هذا الفوز إلى جماهير وإدارة ولاعبي الزوراء، ونعتبره بداية مشجعة لما هو قادم".

يشار إلى أن فريق الزوراء العراقي، حقق الفوز على نظيره "غوا" الهندي، مساء اليوم الأربعاء، في أولى مواجهات الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وجرت المباراة على استاد فاتوردا بمدينة "غوا" عند الساعة الخامسة إلا ربعاً بتوقيت العاصمة بغداد، وانتهت لصالح الزوراء بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل لفريق "غوا" الهندي، جاء الهدف في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب رزق بني هاني.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90+5 حيث أضاف الزوراء هدفاً ثانياً عن طريق نزار الرشدان.