مدرب الزوراء: سنفتقد جماهيرنا في بداية مشوار كأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز/ قال مدرب نادي الزوراء حسام البدري، يوم الأحد، إن النادي سيفتقد جماهيره في بداية مشواره ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أمام نادي العربي الكويتي.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي قبل لقاء فريق نادي الزوراء والعربي الكويتي يوم غد الاثنين في انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي.

وقال البدري، "وصلنا لمرحلة جيدة من الجاهزية ونتمنى ان تكون البداية إيجابية ، وسيكون هناك تنوع في التعامل مع المباراة بغية كسب لقائنا الاول امام العربي الكويتي يوم غد".

وأضاف، "نفتقد لجماهير الزوراء في بداية المشوار لكن نحاول تقديم الفرحة لهم، ونسعى لإسعاده في أول لقاء لنا في المنافسات".

وبين البدري "قد نواجه بعض الصعوبات بالبداية لكن سنكون على رأس المجموعة في النهاية وهذا جانب مهم وطموحنا من البداية".

وختم، "كنت اتمنى مشاركة الحارس الكبير جلال حسن لما يمتلكه من حرص وتأثير كبير بالفريق".

وقال لاعب الزوراء حسن عبد الكريم، "جاهزون لمواجهة العربي الكويتي ونطمح لتحقيق 3 نقاط في بداية المشوار".

واضاف ان "الجميع عازم على الظهور بشكل قوي ومختلف هذا الموسم لتعويض اخفاقات الموسم الماضي".