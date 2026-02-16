مدرب الزوراء العراقي: جاهزون لحسم المواجهة مع الوصل الإماراتي رغم صعوبة اللقاء

شفق نيوز- بغداد

أكد المدرب المساعد لفريق الزوراء العراقي، حسام فوزي، مساء اليوم الاثنين، جاهزية الفريق لحسم المواجهة غداً أمام نادي الوصل الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا 2 لركة القدم.

وقال فوزي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن الفريقين قدما مباراة كبيرة في لقاء الذهاب تليق باسميهما وتاريخهما، والمواجهة السابقة أثبتت قدرة الزوراء على العودة وتحقيق الانتصار أمام فريق مميز بحجم الوصل، وهو ما يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً قبل لقاء الغد.

وأضاف أن حصول الفريق على فترة راحة أطول بين المباراتين أتاح فرصة أفضل للاستشفاء البدني والذهني، الأمر الذي انعكس إيجاباً على التحضيرات، مشيراً إلى أن المباراة المقبلة ستكون صعبة على الطرفين وأن الجهاز الفني عمل على إعداد تكتيك يتناسب مع أهمية هذه المواجهة المفصلية.

وشدد على أن تركيز اللاعبين في أعلى مستوياته وأن الهدف الواضح هو تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير الكبيرة التي تساند الفريق.

من جانبه، أوضح لاعب الزوراء، عامر جاموس، أن الفوز في مباراة الذهاب منح الفريق أفضلية معنوية وذهنية قبل مواجهة الإياب، مؤكداً احترامه الكبير لفريق الوصل الذي يعد من أبرز الفرق في الإمارات.

وبين أن المباراة لن تكون سهلة لكنها في متناول الفريق بفضل التركيز العالي والشعور بالمسؤولية.

وأضاف أن الزوراء "نادٍ كبير بتاريخه وجماهيره والهدف الدائم هو المنافسة على البطولات"، لافتاً إلى أن الفريق كسب الشوط الأول في بغداد ويركز الآن على حسم الشوط الثاني في لقاء الغد من أجل مواصلة المشوار بثقة وتحقيق تطلعات جماهيره.