مدرب الديوانية يكشف المستور: نسير بلا إدارة ومحترفونا عالقون

شفق نيوز / كشف مدرب نادي الديوانية، أحمد علي طخاخ، يوم الجمعة، عن تداعيات الوضع المأساوي الذي يمر به النادي وما يعانيه اللاعبون المحترفون الذين مثلوا الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال طخاخ، لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الديوانية يسير بدون إدارة بعد أن تم انتهاء مدة الإدارة المؤقتة"، مبيناً أن "اللاعبين يلعبون من أجل النادي الذي يحمل اسم الديوانية، مع أنهم يعانون من العوز المالي منذ أربعة أشهر، إضافة إلى صعوبة التنقل بين المحافظات".

وأضاف: "لولا محافظ الديوانية ميثم الشهد الذي تفهم وضع النادي حينما شرحت له الحال والذي قرر تخصيص مبلغاً مالياً للنادي، ولا سيما الأخيرة أمام الكرخ والصناعة وزاخو، لما تمكنا من خوض المباريات الأخيرة، لكن المعاناة المالية لم تتوقف عند هذا الحد، فما زال الدوري مستمراً ولم يتوقف فالفريق بحاجة لأموال لتكملة مشواره".

وفيما يخص محترفو الديوانية الثلاثة، فإنهم، وبحسب طخاخ، لا يملكون الأموال لتمشية أمورهم ويحاولون بشتى الطرق العودة لبلدانهم لكنهم لا يملكون ثمن التذاكر كما لم يتسلموا مستحقاتهم أسوة باللاعبين المحليين.

وأكد أنه أوضح "لمحافظ الديوانية، الحالة الصعبة التي يمر بها المحترفون ولا سيما أنهم نشروا في مواقع التواصل الاجتماعي ما يعانونه، وقد أمر مشكوراً بتسوية الموضوع وسيتم إلغاء عقدهم بالتراضي ومنحهم مبلغاً معقولاً وحجز تذاكر السفر ليعودوا لبلدانهم كون ما يحدث يسيء لسمعة البلد".

وأشار مدرب نادي الديوانية، إلى أن "المحترفين يمرون بوضع صعب ولا سيما أنهم لم يتسلموا أي مبلغ منذ أربعة أشهر، و طرقوا كل الأبواب وناشدوا الجهات الرسمية لتأمين عودتهم لبلدانهم دون جدوى، واليوم تم حل الموضوع".

وبين أن "النادي يشهد فراغاً إدارياً ويمر في أصعب وأقسى مرحلة وبانتظار تشكيل إدارة جديدة لتكون جهة رسمية لإدارة النادي بشكل مؤقت"، موضحاً أن "من يدير النادي حالياً المدير التنفيذي محمود المصري، والذي يقوم بمفرده بتمشية الأمور والمتعلقات ولا سيما بعد انتهاء عمل الهيئة المؤقتة".

ويحتل نادي الديوانية لكرة القدم، المركز الأخير في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، وذلك بعد انتهاء الجولة 32، برصيد 12 نقطة، وبات من المؤكد هبوطه للدرجة الأولى.