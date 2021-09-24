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مدرب الديوانية يستقيل قبل خوض لاعبيه مباراة في الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-24T10:32:22+0000
مدرب الديوانية يستقيل قبل خوض لاعبيه مباراة في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / قدم مدرب فريق الديوانية، أحمد رحيم، يوم الجمعة، استقالته من تدريب الفريق قبل قيادته الفريق بأي مباراة في الدوري الممتاز، والعودة إلى محافظته البصرة.

وكتب المدرب أحمد رحيم، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "إلى إدارة نادي الديوانية المحترمة إلى جمهور نادي الديوانية الوفي الرائع، شكراً لكم جميعاً على كل شي، أقدم اعتذاري على الاستمرار كمدرب لنادي الديوانية، وذلك لأسباب خاصة، أسال الله أن يوفقكم في منافسات الدوري مع فائق احترامي للجميع، أخوكم المدرب أحمد رحيم كريم".

ولم يقد أحمد رحيم، الفريق بأي مباراة بالدوري، إذ اعتبر الفريق خاسراً في مباراة الجولة الأولى، أمام النجف 0-3 بعد عدم سماح الاتحاد بخوض اللقاء، بسبب منعه من قبل الاتحاد الدولي لعدم تسديد مستحقات لاعبيه.

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