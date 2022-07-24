مدرب الجوية يحدد موقفه من عرض تدريب الأولمبي العراقي

شفق نيوز / حدد مدرب نادي القوة الجوية لكرة القدم قحطان جثير، يوم الأحد، موقفه من عرض تدريب المنتخب الأولمبي العراقي، فيما أكد أنه يمتلك عقداً ملزماً مع الصقور.

يأتي ذلك، رداً على تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووكالات الأنباء، في الآونة الأخيرة، أنباء ترشيح قحطان جثير، لتدريب المنتخب الأولمبي العراقي.

وقال جثير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في الوقت الذي أشكر كل من رشحني أو طرح اسمي لهذه المهمة الوطنية، سواء كان الأمر حقيقياً أم مجرد شائعات، أود أن أوضح للجميع أن ذلك يعد شرفاً لكل مدرب أن يخدم بلده بأي طريقة ممكنة".

وأضاف: "لدي تجارب مع الكثير من أبناء هذا الجيل عبر تجارب سابقة حققنا من خلالها بعض النجاحات في منتخبات عمرية أصغر، لكن أنا مرتبط بعقد رسمي مع الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، وقد كنت وراء استقطاب اللاعبين تحضيرا للموسم الجديد".

وأشار إلى أن "طموح الصقور هو المنافسة القوية على لقبي الدوري وكأس العراق للموسم المقبل"، مردفاً بالقول: "وعليه فإنني متمسك بالعهد الذي قطعته للإدارة وجماهير النادي العريقة، وسأكون داعما لكل من يتولى المهمة التي نتطلع من خلالها لبناء منتخب أولمبي قوي".