مدرب الجوية العراقي: غياب المحترفين لن يؤثر وسنواجه التعاون السعودي بقوة

شفق نيوز/ أكد مدرب القوة الجوية وسام رزق، اليوم الثلاثاء، أن غياب المحترفين عن فريقه لن يؤثر في مواجهة التعاون السعودي ضمن دوري أبطال أندية آسيا.

وقال رزق في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، في بغداد قبل مواجهة فريقه أمام التعاون السعودي المقررة غداً ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أندية آسيا 2024، أن الفريق على دراية بأن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، وأن النقاط الثلاث ستكون حاسمة في تحديد مسار الفريق في البطولة.

وأضاف رزق أن المنافس في هذه المباراة هو فريق التعاون، الذي يعتبر من أفضل الفرق في هذه النسخة من البطولة.

وأشار رزق إلى أن الفريق يعمل بجد رغم بعض التحديات، موضحاً أن غياب بعض المحترفين لن يؤثر على الأداء، مؤكداً أن التشكيلة التي ستدخل المباراة ستكون مثالية.

كما عبر عن شكره للاعبين على جهودهم المستمرة، قائلاً: "الجود من الموجود وإن شاء الله نحقق نتيجة ترضي جماهير العراق عامة والقوة الجوية خاصة."

وفيما يتعلق بتأثير السفر على الفريق، لفت المدرب إلى أن الرحلات الطويلة كانت من أكبر التحديات، خاصة الرحلة إلى تركمانستان التي استغرقت 16 ساعة.

وأضاف: "الاستشفاء يعد أولوية بالنسبة لي كمدرب، فهو العامل الأهم لإعادة اللاعبين إلى وضعهم الطبيعي."