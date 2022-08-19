سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مدرب الجوية: اخترت اللاعبين بقناعة ونسعى لفصل الفريق عن خلافات الإدارة

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-19T10:57:24+0000
مدرب الجوية: اخترت اللاعبين بقناعة ونسعى لفصل الفريق عن خلافات الإدارة

شفق نيوز / أكد مدرب القوة الجوية لكرة القدم، يوم الجمعة، أن التعاقد مع اللاعبين لم يتم بتدخل أي جهة من الإدارة وجميعها جرت بقناعته شخصياً .

وقال قحطان جثير، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق يتدرب بشكل يومي بعيداً عن الخلافات الإدارية، بغية الاستعداد الأمثل للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023".

وأضاف أن "الفريق سيتوجه إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل لإقامة معسكر تدريبي هناك، ومن المؤمل خوض مباريات ودية للوقوف على جاهزية الفريق" .

وأشار جثير، إلى أن "الجهاز الفني سعى لإبعاد الفريق عن الخلافات الموجودة بالإدارة، وسيسعى لبناء الفريق بشكل جيد لتحقيق نتيجة جيدة في الدوري المقبل" .

وكان فريق القوة الجوية لكرة القدم، قد حصل على المركز الثاني برصيد 70 نقطة في الدوري العراقي الممتاز، للموسم 2021-2022.

related

مدرب الجوية يحدد موقفه من عرض تدريب الأولمبي العراقي

Date: 2022-07-24 16:54:56
مدرب الجوية يحدد موقفه من عرض تدريب الأولمبي العراقي

الهيئة المؤقتة للجوية مستغربة قرار وزارة الرياضة: مؤامرة لزعزعة استقرار النادي

Date: 2022-08-05 10:48:43
الهيئة المؤقتة للجوية مستغربة قرار وزارة الرياضة: مؤامرة لزعزعة استقرار النادي

قحطان جثير يعلن اتفاقه مبدئياً مع إدارة الصقور: سأختار اللاعبين بنفسي وسأتحمل النتائج

Date: 2022-06-19 10:11:35
قحطان جثير يعلن اتفاقه مبدئياً مع إدارة الصقور: سأختار اللاعبين بنفسي وسأتحمل النتائج

بعد تقديمه مدرباً.. جثير يضع خطته للصقور وأهمها اقصاء "النوارس" من الكأس

Date: 2022-05-23 17:52:58
بعد تقديمه مدرباً.. جثير يضع خطته للصقور وأهمها اقصاء "النوارس" من الكأس

بعد إلغائها.. عقود هيئتي القوة الجوية باطلة بأمر وزاري

Date: 2022-08-08 16:18:35
بعد إلغائها.. عقود هيئتي القوة الجوية باطلة بأمر وزاري

بركلات الترجيح.. القوة الجوية الى نصف نهائي كأس العراق على حساب زاخو

Date: 2021-06-04 15:43:33
بركلات الترجيح.. القوة الجوية الى نصف نهائي كأس العراق على حساب زاخو

الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

Date: 2021-07-09 11:28:20
الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

ثلاث اصابات في القوة الجوية قبل لقاء مومباي الهندي

Date: 2022-04-26 07:51:05
ثلاث اصابات في القوة الجوية قبل لقاء مومباي الهندي