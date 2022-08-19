مدرب الجوية: اخترت اللاعبين بقناعة ونسعى لفصل الفريق عن خلافات الإدارة

شفق نيوز / أكد مدرب القوة الجوية لكرة القدم، يوم الجمعة، أن التعاقد مع اللاعبين لم يتم بتدخل أي جهة من الإدارة وجميعها جرت بقناعته شخصياً .

وقال قحطان جثير، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق يتدرب بشكل يومي بعيداً عن الخلافات الإدارية، بغية الاستعداد الأمثل للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023".

وأضاف أن "الفريق سيتوجه إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل لإقامة معسكر تدريبي هناك، ومن المؤمل خوض مباريات ودية للوقوف على جاهزية الفريق" .

وأشار جثير، إلى أن "الجهاز الفني سعى لإبعاد الفريق عن الخلافات الموجودة بالإدارة، وسيسعى لبناء الفريق بشكل جيد لتحقيق نتيجة جيدة في الدوري المقبل" .

وكان فريق القوة الجوية لكرة القدم، قد حصل على المركز الثاني برصيد 70 نقطة في الدوري العراقي الممتاز، للموسم 2021-2022.