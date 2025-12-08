ارنولد: اللعب أمام المنتخبات الأفريقية يمثل تحدياً كبيراً .. بوقرة: العراق منتخب قوي وشجاع

شفق نيوز - بغداد / الدوحة

اعتبر مدرب منتخب العراق غراهام ارنولد، يوم الاثنين اللعب أمام المنتخبات الافريقية يمثل تحديا كبيراً، مؤكداً ان الفريق سيكون مركزا بشكل كامل، وأن المهم هو أن يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم في لقاء المنتخب الجزائري ضمن بطولة كأس العرب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة الجزائر غدا في الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب في قطر.

وأوضح ارنولد في المؤتمر، ان من اهم الامور بالنسبة له هو منح الفرصة للاعبين لبناء الثقة والسعي نحو التأهل الى المباراة النهائية.

واشار إلى ان ، أكثر ما يسعده هو رؤية اللاعبين يقدمون مستوى جيداً في هذه البطولة، وبعد تقييمهم ستكون لديه رؤية أعمق بشأن جاهزيتهم، مؤكدا ان ذلك يمنحه اطلاعا اكبر ووضوحا في اتخاذ القرارات.

ونوه ارنولد الى انه يركز حالياً على مواجهة الجزائر و يسعى للخروج بنتيجة الفوز، لافتا الى الى ان بعض اللاعبين يعانون من إصابات اضافة الى وجود ثلاث بطاقات صفراء ستؤثر في مرحلة الربع النهائي .

وشدد مدرب المنتخب العراقي على ان اللياقة تعد بالنسبة له العامل الاهم ، معبرا عن اعجابه باداء لاعبيه وثقته الكبيرة بقدراتهم .

من جهته وصف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم مجيد بوقرة، المنتخب العراقي بأنه "قوي" و"يمتلك الشجاعة داخل الملعب، شاكيا في الوقت نفسه من الإصابات بين صفوف لاعبي فريقه.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي عقده بشأن لقاء المنتخب الجزائري مع نظيره العراقي بكأس العرب، إن هذه مباراة مهمة أمام فريق قوي حقق الفوز في المباراتين السابقتين، مستطردا القول: قد حضّرنا لهذه المواجهة ودرسناه بصورة جيدة.

وأضاف أن "سحر هذه البطولة يكمن في أننا نواجه منتخبات بأساليب مختلفة، فمنتخبا السودان والبحرين يملكان طابعًا مختلفًا، أما العراق فلديه أسلوب يعتمد على القوة والروح العالية، من أجل جعل الجماهير فخورة بهم"، معتبرا أن "أحد أهم نقاط قوة العراق هي الشجاعة داخل الملعب".

وتابع بوقرة القول إن، هناك إصابات في صفوفنا، وهذه المشكلة يعاني منها العراق أيضًا، لكن العراق يستطيع تغيير سبعة لاعبين بعد المباراة، وهذا الأمر لا يسمح لنا به.

في غضون ذلك قال لاعب منتخب الجزائر ياسين إبراهيمي في المؤتمر الصحفي، "كل الاحترام للمنتخب العراقي، لكننا جئنا من أجل الفوز في المباراة".

وذكر ابراهيمي، "واجهت بعض لاعبي العراق عندما لعبت مع الغرافة أمام الشرطة، ونحن نحترم اللاعبين العراقيين، لكننا نريد الفوز".

ويدخل منتخب العراق لكرة القدم مواجهته الحاسمة أمام نظيره الجزائري غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، بقائمة منقوصة تضم 18 لاعباً فقط، من بينهم حارسا مرمى، من أصل 23 لاعباً.

وسيفقد المنتخب العراقي عدداً من عناصره بسبب الغيابات المؤثرة، حيث يغيب اللاعب مصطفى سعدون لتراكم البطاقات، فيما يبتعد كل من: شيركو كريم وأيمن حسين وجلال حسن بسبب الإصابة، كما سبق أن غادر ماركو فرج وفد المنتخب بموافقة المدرب لسفره الاضطراري إلى أوروبا لاستكمال إجراءات التعاقد مع أحد الأندية هناك.

ومنح الجهاز الفني المهاجم أيمن حسين الراحة لتجهيزه بشكل جيد للأدوار الإقصائية في دور ربع النهائي، في حال تعافيه بالكامل قبل موعد المباراة.

وبهذا النقص العددي، فإن المنتخب سيدخل اللقاء بقائمة تضم 16 لاعباً فقط إلى جانب حارسي المرمى، ما يضع المدرب غراهام أرنولد أمام تحديات كبيرة في إدارة المباراة القوية والحاسمة أمام الجزائر يوم غد الثلاثاء.

ويتصدر العراق المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بعد خوض جولتين، يليه المنتخب الجزائري بأربع نقاط، ثم السودان بنقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب دون نقاط.